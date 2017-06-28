 Arat: Camiamız Güneş’e inanıyor – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Arat: Camiamız Güneş’e inanıyor

    Arat: Camiamız Güneş’e inanıyor
    Beşiktaş camiasının önemli isimlerinden , haber1903'e konutu. Arat, "Şampiyonlar Ligine katılacak takımımızın omurgası gayet iyi. Yapılacak 1-2 tane takviye bu işi çözecektir. Bu konudaki çalışmalardan dolayı Şenol Güneş hocaya ve idarecilerimize camia güveniyor. Yeni sezon Beşiktaş'a hayırlı olsun" diye konuştu.
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:54
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