Aboubakar bilmecesi
Portekiz’in Ojogo gazetesi “Aboubakar, Porto’ya geri dönüyor” derken; Lorient’ten takım arkadaşı Pedrinho “Geri dönmesi zor” yorumunu yaptı.
RAHATLIKLA OYNAR
Öte yandan Aboubakar'ın Lorient'ten eski takım arkadaşı olan Pedrinho, Kamerunlu forvetin Porto'ya dönmesinin zor olduğunu ifade etti. Tecrübeli stoper, "Aboubakar'ın potansiyeline bakınca her takımda forma giyebileceğini anlarsınız. Porto'da rahatlıkla oynayabilir. Porto'nun bir 9 numaraya ihtiyacı var. Fransa ve Türkiye'de yaptıklarıyla herkes onu çok iyi tanıyor. Ama ben geri döneceğini sanmıyorum" yorumunu yaptı.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:20
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Tosun Paşa kıymete bindi
Toplam 11
Yorum
şaka şaka gibi yaa :D burak bitti denildigi sezon 17 gol atıodu bu kral ilan ediliyor bide sahte haberlerle kandırıyorlar bu bjklileri
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Fenerbahçe'de 3 isim kadro dışı!
Toplam 14
Yorum
Özgür Bonservisler toplam15.5 milyon euro 4,3,5 yıllık sabitler 23.9 milyon euro maç toplam39.5 maç başıları ile 42 yi buluyor araştır istersen
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Tosun Paşa kıymete bindi
Toplam 11
Yorum
SMOKİE ÇİFT AYAKLI ŞUTÖR VE BİTİRİCİĞİ YÜKSEK TEKNİK KAÇ TANE TÜRK FORVET TANIYOSUN MERAK ETTİM ? :D renktaş
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