Tosun Paşa kıymete bindi
Alaves, Cenk Tosun için 7 milyon euro + bir sonraki satıştan %25 pay teklif etti. Arsenal ve Valencia da Cenk’i takibe aldı.
TAKAS YAPABİLİRİZ
Öte yandan Arsenal'in de Cenk Tosun'la ilgilendiği ifade edildi. Ada ekibinden teklif gelmesi durumunda Giroud takasının masaya yatırılacağı, siyah-beyazlıların, Cenk'e karşılık İngiliz ekibinden Fransız golcüyü takas yoluyla isteyecekleri belirtildi. Arsenal dışında Cenk Tosun'un ismi son dönemde Valencia ile de birlikte anılıyor. Siyah-beyazlılar, İspanyol ekibinden Cenk için cazip bir teklif sunulması durumunda bu kulüpten de Nani'yi takas etmeyi planlıyor.
- 27 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:28
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
bjk Onu diyecek adam Pepe kadar kariyer sahibiyse ona da verelim :)
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
bjk Ne alaka arkadaş biri kendisi için bile başka şeyi yakıştırıyor ;)
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
ömer Burak yılmazı aldırmadık diyenler ALAMADINIZ :) bunu bi kenara yazın Pepeye gelecek olursak 5MEuro imza parası senelik 4M de veremez BEJEKE
Tosun Paşa kıymete bindi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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