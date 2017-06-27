 Tosun Paşa kıymete bindi – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    Tosun Paşa kıymete bindi

    Tosun Paşa kıymete bindi

    Alaves, için 7 milyon euro + bir sonraki satıştan %25 pay teklif etti. Arsenal ve Valencia da Cenk’i takibe aldı.

    Beşiktaş'ın başarılı forveti , Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Hatta La Liga takımlarından Alaves, Cenk Tosun'a kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedelini ödemeye hazırlanıyor. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ni kovalayan ama iyi bir golcüsü olmadığı için yarışın dışında kalan İspanyol ekibinde hedef Cenk Tosun'u alıp sorunu kökten çözmek. Tarihi boyunca bir oyuncuya en fazla 3.2 milyon euro ödeyen Alaves, Cenk için 7 milyon euro önerdi. Bir sonraki satıştan yüzde 25 pay teklif etti. Sözleşmeye ilginç de bir iddia ekledi: 5 yıl içinde Cenk'i, 15 milyon euro ve üzerinde bir rakama satamazsak Beşiktaş'a 3.5 milyon euro daha öderiz!

    TAKAS YAPABİLİRİZ
    Öte yandan Arsenal'in de Cenk Tosun'la ilgilendiği ifade edildi. Ada ekibinden teklif gelmesi durumunda Giroud takasının masaya yatırılacağı, siyah-beyazlıların, Cenk'e karşılık İngiliz ekibinden Fransız golcüyü takas yoluyla isteyecekleri belirtildi. Arsenal dışında Cenk Tosun'un ismi son dönemde Valencia ile de birlikte anılıyor. Siyah-beyazlılar, İspanyol ekibinden Cenk için cazip bir teklif sunulması durumunda bu kulüpten de Nani'yi takas etmeyi planlıyor.
    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:28
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