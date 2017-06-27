 Sihirli ayaklı Quaresma – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    Sihirli ayaklı

    Sihirli ayaklı Quaresma

    Dün serisinin ilk kitabının yayınlanmasının 20. yıldönümüydü.

    UEFA'nın Şampiyonlar Ligi hesabı bu konuyla alakalı paylaşım yaparken Beşiktaşlı Ricardo 'yı andı. Sahadaki müthiş hüneriyle bir dönem 'Büyücü ' benzetmesi yapılan Portekizli yıldız için ilginç ifadeler kullanıldı. Şampiyonlar Ligi hesabı "Harry Potter'ın anıldığı bu günde Ricardo Quaresma'dan mutlaka bahsedilmeli. Q7, sihirli ayaklarıyla 'Harry Potter' lakabını hak eden bir futbolcudur" denildi. Görsel olarak da Quaresma'nın Barcelona, Porto, Beşiktaş formalı fotoğrafları kullanıldı.

    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:06
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