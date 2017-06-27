 Sert, agresif ve acımasız! – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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HEPSİ
    27 Haziran 2017, Salı
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    Sert, agresif ve acımasız!

    Sert, agresif ve acımasız!
    'ın eski oyuncularından , 'nin Beşiktaş için biçilmiş kaftan olduğunu ifade etti. Metin, "Ben de karşılıklı oynadım, çok agresif bir futbolcu. O da elinde bombayla oynayan stoper tipi. Sert, agresif, acımasız. Pepe, hep kartın yarısı çıkmış vaziyette oynar. Ama büyüklük katacağı gerçek" ifadesini kullandı.
    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:58
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