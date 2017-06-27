Pepe gelmezse Vermaelen
Pepe için menajer Bulut’a, “Senelik 3.3 milyon euro’yu kabul ediyorsa gelsin” restini çeken siyah-beyazlılar, Barcelona’dan Thomas Vermaelen’i ise ‘Şampiyonlar Ligi’yle ikna etmeyi başardı.
TORİNO DA TAKİPTE
Bu arada Beşiktaş'ın stoper listesinin ikinci sırasındaki Vermaelen için yönetim düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar Torino'nun da talip olduğu Belçikalı stoper Thomas Vermaelen için Barcelona'yı, 900 bin euro artı Şampiyonlar Ligi'ne kalınacak önümüzdeki 3 sezonda 1.2 milyon euro'luk bonus'larla ikna edildi. 3 yıllık sözleşme önerilen Vermaelen'e de yine 2.1 milyon euro garanti para artı Şampiyonlar Ligi'ne kalınan her sezon için 350 bin euro önerildi. Barça ve Vermaelen ikna edilirken kullanılan, "Son iki sezonda Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. Böyle de devam edecek" iddiaları ikna edici bulundu.
- 27 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:02
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
bjk Onu diyecek adam Pepe kadar kariyer sahibiyse ona da verelim :)
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
bjk Ne alaka arkadaş biri kendisi için bile başka şeyi yakıştırıyor ;)
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
ömer Burak yılmazı aldırmadık diyenler ALAMADINIZ :) bunu bi kenara yazın Pepeye gelecek olursak 5MEuro imza parası senelik 4M de veremez BEJEKE
Pepe gelmezse Vermaelen haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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