Pepe gelmezse Vermaelen

Pepe için menajer Bulut’a, “Senelik 3.3 milyon euro’yu kabul ediyorsa gelsin” restini çeken siyah-beyazlılar, Barcelona’dan Thomas Vermaelen’i ise ‘Şampiyonlar Ligi’yle ikna etmeyi başardı.

Kara Kartal, teknik direktör Güneş'in raporu doğrultusunda aradığı stoperi buldu. Tecrübesiyle dikkat çeken Pepe'yi listenin ilk sırasına koyan siyah-beyazlılar, yıldız oyuncuyu rakam konusunda ikna edemezse; Barcelona'dan Thomas Vermaelen'i bitirecek. Aslında Pepe için Beşiktaş'ın veya Şenol Güneş'in bir talebi olmadı. Menajer Ahmet Bulut, "Size Pepe'yi getireyim ister misiniz?" deyince Başkan Fikret Orman, "Önce rakamlar" dedi. Ortaya çıkan 12.5 milyon euro'luk rakama Orman sadece gülerken; Bulut'a, "Üst limitimiz Aboubakar'ın geçen sezon aldığı 3.3 milyon euro. O rakamı kabul ediyorsa buyursun gelsin. Aksi durumda dengeleri bozmam" dediği öğrenildi. Dün ise Pepe'nin menajer Bulut aracılığıyla Beşiktaş'tan senelik 5 milyon euro istediği, 4 milyon euro da imza parası talep ettiği iddia edildi.



TORİNO DA TAKİPTE

Bu arada Beşiktaş'ın stoper listesinin ikinci sırasındaki Vermaelen için yönetim düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar Torino'nun da talip olduğu Belçikalı stoper Thomas Vermaelen için Barcelona'yı, 900 bin euro artı Şampiyonlar Ligi'ne kalınacak önümüzdeki 3 sezonda 1.2 milyon euro'luk bonus'larla ikna edildi. 3 yıllık sözleşme önerilen Vermaelen'e de yine 2.1 milyon euro garanti para artı Şampiyonlar Ligi'ne kalınan her sezon için 350 bin euro önerildi. Barça ve Vermaelen ikna edilirken kullanılan, "Son iki sezonda Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. Böyle de devam edecek" iddiaları ikna edici bulundu.