Kupanın yeni adresi Bodrum

Beşiktaş'ın şampiyonluk kupası Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi. Kupa siyah beyazlı kulüp tarafından Konacık Mahallesi'ndeki Kartal Yuvası mağazasında taraftarlarla buluşturuldu. Taraftarlar, cam koruma içerisinde muhafaza edilen ve güvenlik güçlerinin kupanın yanında hatıra fotoğrafı çektirip, öz çekim yaptı.