 Kupanın yeni adresi Bodrum – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    Kupanın yeni adresi Bodrum

    Kupanın yeni adresi Bodrum
    Beşiktaş'ın şampiyonluk kupası Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi. Kupa siyah beyazlı kulüp tarafından Konacık Mahallesi'ndeki Kartal Yuvası mağazasında taraftarlarla buluşturuldu. Taraftarlar, cam koruma içerisinde muhafaza edilen ve güvenlik güçlerinin kupanın yanında hatıra fotoğrafı çektirip, öz çekim yaptı.
    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:58
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