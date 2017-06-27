 Bu fiyat hiç ‘Adil’ değil – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    Bu fiyat hiç ‘Adil’ değil

    Bu fiyat hiç ‘Adil’ değil
    Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan için Sevilla'nın 6 milyon euro bonservis ücreti istemesi siyah-beyazlıları şok etti. Mundo Deportivo'da yer alan haberde; hem Beşiktaş hem de Marsilya'nın Adil Rami için temaslarda bulunduğu ve Sevilla ile birebir görüştüğü yazıldı. Beşiktaş'ın görüşmeleri direkt yarıda bıraktığı, Marsilya Sportif Direktörü Zubizarreta'nın fiyatı düşürmeye çalıştığı kaydedildi.
    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:24
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