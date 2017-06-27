Beck'ten transfer söylentilerine yanıt
Beşiktaş'ın Alman sağbeki Andreas Beck takımdan ayrılacağı yönündeki iddialara cevap verdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Beck, "Neden gideyim? Beşiktaş müthiş bir kulüp" dedi.
Beck açıklamasında, "Son dönemde geleceğimle ilgili çok spekülasyon yapıldığını gördüm. Diyeceğim tek şey; hiç bir yere gitme niyetim yok. Neden gideyim? Beşiktaş harika bir taraftar kitlesi olan müthiş bir kulüp. Burada oynamaktan dolayı gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
- 27 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 17:54
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6'ya iş tamam
Toplam 11
Yorum
sıla 1 Volkandır FENERBAHÇE istediğiniz kadar karşı çıkın şu anki en iyi Türk kaleci Volkan Demirel dir. Takımına olan sadakati de ortada.
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Trabzonspor iki futbolcuyla anlaştı
Toplam 2
Yorum
çetin-29 inşallah doğrudur.
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Marsilya veda mesajı yayımladı
Toplam 4
Yorum
Aslan INSALLAH SAGLIK SORUNU YASAMAZ HEYCANIMIZA MUTLULUK KATAR
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