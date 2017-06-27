 Beck'ten transfer söylentilerine yanıt – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    Beck'ten transfer söylentilerine yanıt

    Beck'ten transfer söylentilerine yanıt

    Beşiktaş'ın Alman sağbeki Andreas Beck takımdan ayrılacağı yönündeki iddialara cevap verdi.

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Beck, "Neden gideyim? Beşiktaş müthiş bir kulüp" dedi.
    Beck açıklamasında, "Son dönemde geleceğimle ilgili çok spekülasyon yapıldığını gördüm. Diyeceğim tek şey; hiç bir yere gitme niyetim yok. Neden gideyim? Beşiktaş harika bir taraftar kitlesi olan müthiş bir kulüp. Burada oynamaktan dolayı gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:54
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