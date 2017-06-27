Beck'ten transfer söylentilerine yanıt

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Beck, "Neden gideyim? Beşiktaş müthiş bir kulüp" dedi.

Beck açıklamasında, "Son dönemde geleceğimle ilgili çok spekülasyon yapıldığını gördüm. Diyeceğim tek şey; hiç bir yere gitme niyetim yok. Neden gideyim? Beşiktaş harika bir taraftar kitlesi olan müthiş bir kulüp. Burada oynamaktan dolayı gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.



