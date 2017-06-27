 Anderson Talisca ‘zammını’ kaptı – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    ‘zammını’ kaptı

    Anderson Talisca ‘zammını’ kaptı

    Beşiktaş yönetimi, ücretine zam talebinde bulunan 'ya olumlu yanıt verdi.

    Futbol komitesi yaptığı değerlendirme sonunda, Brezilyalı futbolcunun yıllık ücretinin 1 milyon euro arttırılması kararını aldı. Geçen sezon 1.5 milyon euro garanti ücret alan 23 yaşındaki oyuncu, gelecek sezon 2.5 milyon euro kazanacak.



    SAMBACININ BALIK KEYFİ!
    Beşiktaş'ın opsiyonu kullanıp 1 yıl daha forma vereceği tatilini sürdürüyor. Brezilyalı yıldız ilginç bir fotoğraf paylaştı. İnstagram'a kayığın içinden bir fotoğraf koydu ve "Balık tutuyorum" yazdı, ancak kayık karadaydı!.. Geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda önemli rol oynayan Brezilyalı futbolcunun, sezon başı açılış kampına katılacağı ifade edildi.
    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:57
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