Anderson Talisca ‘zammını’ kaptı
Beşiktaş yönetimi, ücretine zam talebinde bulunan Anderson Talisca'ya olumlu yanıt verdi.
SAMBACININ BALIK KEYFİ!
Beşiktaş'ın opsiyonu kullanıp 1 yıl daha forma vereceği Anderson Talisca tatilini sürdürüyor. Brezilyalı yıldız ilginç bir fotoğraf paylaştı. İnstagram'a kayığın içinden bir fotoğraf koydu ve "Balık tutuyorum" yazdı, ancak kayık karadaydı!.. Geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda önemli rol oynayan Brezilyalı futbolcunun, sezon başı açılış kampına katılacağı ifade edildi.
- 27 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 23:57
-
Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
bjk Onu diyecek adam Pepe kadar kariyer sahibiyse ona da verelim :)
-
Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
bjk Ne alaka arkadaş biri kendisi için bile başka şeyi yakıştırıyor ;)
-
Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
ömer Burak yılmazı aldırmadık diyenler ALAMADINIZ :) bunu bi kenara yazın Pepeye gelecek olursak 5MEuro imza parası senelik 4M de veremez BEJEKE
Anderson Talisca ‘zammını’ kaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.