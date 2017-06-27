 Adriano giderse Eliseu – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    Adriano giderse

    Adriano giderse Eliseu

    Beşiktaş yönetimi, Adriano için Çin kulüplerinin devrede olması sebebiyle sol bek mevkiine de oyuncu bakıyor.

    Portekiz basınında çıkan dedikodulara göre Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesi haziran ayı sonunda bitecek olan 33 yaşındaki ile ilgileniyor. Portekiz milli takımıyla Rusya'da düzenlenen Konfederasyon Kupası'nda yer alan Eliseu için nabız yoklanmaya başlandı. Quaresma ve Eliseu'nun Benfica'dan takım arkadaşı olan Talisca'nın Beşiktaş'ta forma giyiyor olmasının bu transferin önünü açtığı öne sürüldü. Asıl pozisyonu sol bek olan Eliseu, orta sahanın solunda ve sol açıkta da görev yapabiliyor. Daha önce Belenenses, Varzim, Malaga, Lazio ve Zaragoza formaları da giyen Eliseu, üç sezondur Portekiz devinde top koşturuyor.
    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:26
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