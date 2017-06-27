Abou’ya üçlü alternatif
Beşiktaş yönetimi, Aboubakar için Porto ve Lorient ile anlaşamazsa Jimenez-Carillo-Mitroviç üçlüsünden birini bonservisiyle bitirecek!
FEDA ZAMANI
Bu Afrika ekibi Kamerun turnuvaya ilk turda veda ederken, Aboubakar gol attığı Almanya maçından sonra, "Avrupa'da oynamaya devam etmek için elimden geleni yapmaya devam edeceğim" diyerek mesaj gönderdi. Beşiktaş'tan ise Aboubakar için bir hamle daha geldi... Lorient ve Porto'ya "Herkes 1.5 milyon euro feda desin. Aboubakar için mutlu sona ulaşalım. Biz rakamı 5.5 milyon euro'dan 7 milyon euro'ya çekelim. Lorient, 6.5 milyon euro'dan 5'e insin, Porto da, 3.5'tan 2'ye düşsün. Herkes kazansın" teklifi yapıldı.
KONFEDERASYON KUPASI'NA VEDA ETTİ
Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar, Konfederasyon Kupası'na veda etti. Rusya'da yapılan turnuvada 3 maçta 1 gol atabilen 25 yaşındaki siyahi yıldız, Beşiktaş formasıyla 38 resmi maçta 19 gol attı, 4 de asist yaptı.
- 27 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:00
-
Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
bjk Onu diyecek adam Pepe kadar kariyer sahibiyse ona da verelim :)
-
Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
bjk Ne alaka arkadaş biri kendisi için bile başka şeyi yakıştırıyor ;)
-
Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
ömer Burak yılmazı aldırmadık diyenler ALAMADINIZ :) bunu bi kenara yazın Pepeye gelecek olursak 5MEuro imza parası senelik 4M de veremez BEJEKE
Abou’ya üçlü alternatif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.