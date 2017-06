Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor

PEPE'NİN

NERESİ

COME

Yok böyle çılgınlık... Beşiktaşlılar birbirlerine artık "İyi geceler" değil "İyi Pepeler" diyor... İş bu boyuta vardı. Neden mi? Çünkü Kartal ciddi biçimde 10 yıldır Real Madrid'de forma giyen dünyanın en meşhur stoperi Pepe transferinde önemli yol aldı. Yaşı 34'e geldiği için İspanyol devinin gözden çıkardığı tecrübeli futbolcuyla PSG de ilgileniyor. Kartal'ın Arap sermayesinin kontrolündeki Fransız kulübüyle mali açıdan baş etmesi imkansız. Ancak PSG, Pepe'ye sadece 1 yıllık kontrat önerdi. Portekizli stopere, siyah-beyazlıların yaptığı teklif ise 2 sezonu kapsıyor. Pepe bu sebeple PSG'den çok Beşiktaş 'a sıcak bakıyor. Ancak iki taraf arasında henüz mali anlaşma sağlanamadı. Yıldız savunmacı yıllık 5 milyon euro'nun haricinde 2.5 milyon euro da imza parası istiyor. Kartal 3.5 milyon euro'dan başladığı ilk teklifini 4 milyon euro'ya çıkarmış durumda. İmza parası da 2.5 olmasa da 1.5 milyon euro seviyesine ulaştı. Pazarlıklar sürüyor.Herkes, "34 yaşındaki Pepe'ye bu yatırım yapılır mı?" diye soruyor. Siyah-beyazlı yönetimin cevabı ise net: "Zago bize geldiğinde 33 yaşındaydı. Gitmesinin üzerinden yıllar geçti ve hala taraftarın aklında Zago var. Bu sebeple Pepe'nin yaşı sorun değil. Bonservisiyle alacağımız diğer isimlerin yıllık ücretleri de düşünüldüğünde rakam Pepe ile eşit. Pepe'nin ne vereceği belli. Dünyanın en iyi stoperlerinden biri. Geçen sene bizde olsaydı Avrupa Ligi'nde final oynardık"Kartal'ın gündemindeki Pepe'nin futbol kamuoyundaki algısı: Çok hırçın, çok kart görüyor. Oysa rakamlar tam tersini söylüyor. Pepe, Real Madrid formasıyla son 5 sezonda hiç kırmızı kart görmedi. Sarı kart sayısı ise 31. Real Madrid, Beşiktaş'a göre çok daha açık veren bir takım. Kısaca Kartal'a gelirse bu rakamlar daha da düşebilir.Transferin olmazsa olmazı olan 'Come to Beşiktaş' (Beşiktaş'a gel) tayfası da hazır. Pepe'nin sosyal medya hesaplarını adeta esir alan siyah-beyazlılar, Portekizli stoperin paylaştığı her fotoğrafın altına binlerce 'Come to Beşiktaş' yorumu yağdırıyor. Hatta Quaresma'nın paylaşımlarının altına da "Pepe'yi bize getir" yorumları yapılıyor. Portekizli stoper Pepe'nin Beşiktaşlıların bu yorum bombardımanı karşısında bir hayli şaşırdığı öğrenildi.D. Tarihi: 26 Şubat 1983Uyruğu: PortekizBoy: 1.87 / Kilo: 81Pozisyon: StoperKulübü: Real MadridForma numarası: 3