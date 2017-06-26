 Takım yaşlandı! – Fotomaç – 26 Haziran 2017
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    26 Haziran 2017, Pazartesi
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    Takım yaşlandı!

    Takım yaşlandı!
    Şenol Güneş'in yeni sezon öncesi en büyük derdi takımın yaş ortalamasının yüksek olması. Fabri 30, Marcelo 30, Gökhan Gönül 32, Tosic 32, Adriano 33, Atiba 34, Babel 31, Quaresma 34 yaşında. Güneş bu durumun takımın dinamizmini düşürmesinden çekiniyor. Deneyimli hoca bu sebeple rotasyonda kullanabileceği genç isimlerin de transfer olmasını istiyor.
    1. 26 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:22
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