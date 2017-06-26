 Savunmaya Eliseu takviyesi – Fotomaç – 26 Haziran 2017
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    26 Haziran 2017, Pazartesi
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    Savunmaya takviyesi

    Savunmaya <a href="/index/eliseu?id=0090c004-adc4-41be-a582-56d596bca63a" class="" rel="tag">Eliseu</a> takviyesi

    Transferde önceliğini stoper ve forvet bölgelerine veren Beşiktaş için, yurt dışından farklı iddialar gelmeye devam ediyor.

    Adriano için Çin kulüplerinin devrede olması sebebiyle Siyah-Beyazlılar sol bek mevkisine de oyuncu bakıyor. Portekiz basınında çıkan dedikodulara göre Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesi haziran ayı sonunda bitecek olan ile ilgileniyor. Portekiz milli takımıyla Rusya'da düzenlenen Konfederasyon Kupası'nda yer alan için nabız yoklanmaya başlandı.

    1. 26 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:14
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