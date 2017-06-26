Savunmaya Eliseu takviyesi
Transferde önceliğini stoper ve forvet bölgelerine veren Beşiktaş için, yurt dışından farklı iddialar gelmeye devam ediyor.
Adriano için Çin kulüplerinin devrede olması sebebiyle Siyah-Beyazlılar sol bek mevkisine de oyuncu bakıyor. Portekiz basınında çıkan dedikodulara göre Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesi haziran ayı sonunda bitecek olan Eliseu ile ilgileniyor. Portekiz milli takımıyla Rusya'da düzenlenen Konfederasyon Kupası'nda yer alan Eliseu için nabız yoklanmaya başlandı.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:14
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Kjaer’in yerine Colley
Toplam 3
Yorum
KadıköyBoğası Genç oyunculara fenerin alerjisi var galiba. Gelse iyi olur ama bu yönetimle çok zor
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Asamoah iddiası
Toplam 1
Yorum
gunners alamazsınız heyecan yapmayın
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Fenerbahçe, sezonu açıyor
Toplam 2
Yorum
lon topal mi topal dedin galiba senin kafan datopal galiba
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