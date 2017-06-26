 Orman: İyi bayramlar – Fotomaç – 26 Haziran 2017
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    26 Haziran 2017, Pazartesi
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    Orman: İyi bayramlar

    Orman: İyi bayramlar
    Başkan zorlu sezonun ardından stres atıyor. Ramazan Ayı'nın sona ermesinin ardından siyah-beyazlıların başkanı, bayram tatili için soluğu Yunan Adaları'nda aldı. Kızlarıyla birlikte tatile giden Orman paylaştığı fotoğrafın altına "Büyük Beşiktaş ailesinin bayramı kutlu olsun" yazdı. Siyah-beyazlı taraftarlar da 2 sezondur birlikte şampiyonluk tattıkları Orman'ın bayramını kutladılar.

    1. 26 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:36
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