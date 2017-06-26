Orman: İyi bayramlar
Başkan Fikret Orman zorlu sezonun ardından stres atıyor. Ramazan Ayı'nın sona ermesinin ardından siyah-beyazlıların başkanı, bayram tatili için soluğu Yunan Adaları'nda aldı. Kızlarıyla birlikte tatile giden Orman paylaştığı fotoğrafın altına "Büyük Beşiktaş ailesinin bayramı kutlu olsun" yazdı. Siyah-beyazlı taraftarlar da 2 sezondur birlikte şampiyonluk tattıkları Orman'ın bayramını kutladılar.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:36
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