Navas’ta yeni umut
Beşiktaş’ın gündemindeki Jesus Navas, Sevilla’dan gelen teklifi reddetti. 3 yıllık kontrata “Hayır” dedi. Kartal pusuya yattı.
Siyah-beyazlılar bir dünya yıldızının peşinden daha koşuyor: Jesus Navas... Manchester City'den ayrılmaya hazırlanan İspanyol oyuncuyla yakından ilgilenen 2 takım var. Biri Beşiktaş diğeri ise Sevilla. İspanyol temsilcisi, Navas'a 3 yıllık bir kontrat önerdi. Ancak 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu kariyerinin son imzasını atmak istiyor bu sebeple sadece 4 yıllık önerileri dinleyeceğini söyledi. Siyah-beyazlı yönetim de Navas'ın Sevilla'yı reddetmesi üzerine umutlandı. Ancak "4 yıllık teklife değer mi?" diye de düşünüyorlar.
BEKLE GÖR TAKTİĞİ
Beşiktaş bu transferde tam anlamıyla 'bekle-gör' taktiğini uygulayacak. Şu dönemde piyasası yüksek olduğu için Jesus Navas'a resmi bir teklif götürülmeyecek. Tecrübeli futbolcu transfer döneminin sonuna doğru hala takım bulamamışsa makul bir teklif sunulacak. Teknik direktör Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek bu transfere onay vermişti. Ancak Navas için kasadan fazla para çıkmasını da istemiyor.
GEÇEN SEZON 5 ASİST YAPTI
Jesus Navas 2013 yılında Sevilla'dan Manchester City'ye transfer olmuştu. Navas geçtiğimiz sezon İngiliz temsilcisinde 36 karşılaşmaya çıkıp, 5 asist yapmıştı.
BEKLE GÖR TAKTİĞİ
Beşiktaş bu transferde tam anlamıyla 'bekle-gör' taktiğini uygulayacak. Şu dönemde piyasası yüksek olduğu için Jesus Navas'a resmi bir teklif götürülmeyecek. Tecrübeli futbolcu transfer döneminin sonuna doğru hala takım bulamamışsa makul bir teklif sunulacak. Teknik direktör Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek bu transfere onay vermişti. Ancak Navas için kasadan fazla para çıkmasını da istemiyor.
GEÇEN SEZON 5 ASİST YAPTI
Jesus Navas 2013 yılında Sevilla'dan Manchester City'ye transfer olmuştu. Navas geçtiğimiz sezon İngiliz temsilcisinde 36 karşılaşmaya çıkıp, 5 asist yapmıştı.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:16
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