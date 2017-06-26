İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi kulüpteki bayramlaşmaya katıldı. Çebi burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Her sene şampiyon olduktan sonra böyle bayramlar geçirmeyi Allah bizlere nasip etsin. Bayramları kupalarla kutlayalım. Ramazan özel bir aydır. Arkasından gelen bayram da bizler için çok özeldir. Bizler de camia olarak bir araya geliriz. Bizi sadece spor değil, geçmişimiz birbirimize bağlar"