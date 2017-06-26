Franco geri döndü
Beşiktaş'ın oyuncusu Pedro Franco geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Los Millonarios'ta geçirmişti. Kolombiya ekibi satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Bu sebeple Pedro, Kartal'a geri döndü. Ancak Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği savunma oyuncusu ayrılmak istiyor. Pedro "Oynayabileceğim bir takıma transfer olmak istiyorum. Hedefim düzenli şekilde forma giymek" diye konuştu.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:42
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