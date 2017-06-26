 Eyvah Abramovic! – Fotomaç – 26 Haziran 2017
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    26 Haziran 2017, Pazartesi
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    Eyvah Abramovic!

    Eyvah Abramovic!

    Aboubakar olmazsa Beşiktaş, Llorente’yi istiyordu. Ancak Rus oligark Abramovic’in sahibi olduğu de devreye girdi.

    Kartal'da teknik direktör Şenol Güneş geçen sezonun ikinci yarısına damga vuran Vincent Aboubakar'ın takımda kalmasını istiyordu. Ancak Beşiktaş, Porto, Lorient hattındaki gelişmeler siyah-beyazlılar adına hiç iç açıcı değil. Bonservis pazarlıklarında yol alınamazken, Newcastle United da Kamerunlu yıldıza kanca atınca Beşiktaş alternatiflere yönelmişti. Hedefteki isim olan ile pazarlıklar devam ederken, de oyuncuya talip oldu. Rus milyarder 'in sahibi olduğu Mavilerin transferde devreye girmesi siyah-beyazlıların canını sıktı. Hem Ada ekibi olması hem de mali gücü nedeniyle Kartal'ın Chelsea ile baş etmesi bir hayli zor.
    1. 26 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:59
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