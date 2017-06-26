Eyvah Abramovic!
Aboubakar olmazsa Beşiktaş, Llorente’yi istiyordu. Ancak Rus oligark Abramovic’in sahibi olduğu Chelsea de devreye girdi.
Kartal'da teknik direktör Şenol Güneş geçen sezonun ikinci yarısına damga vuran Vincent Aboubakar'ın takımda kalmasını istiyordu. Ancak Beşiktaş, Porto, Lorient hattındaki gelişmeler siyah-beyazlılar adına hiç iç açıcı değil. Bonservis pazarlıklarında yol alınamazken, Newcastle United da Kamerunlu yıldıza kanca atınca Beşiktaş alternatiflere yönelmişti. Hedefteki isim olan Fernando Llorente ile pazarlıklar devam ederken, Chelsea de oyuncuya talip oldu. Rus milyarder Roman Abramovich'in sahibi olduğu Mavilerin transferde devreye girmesi siyah-beyazlıların canını sıktı. Hem Ada ekibi olması hem de mali gücü nedeniyle Kartal'ın Chelsea ile baş etmesi bir hayli zor.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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