Ayrılırsa 'hava parası' vermek zorunda!
Beşiktaş, Talisca'nın başka bir kulübe gitme ihtimaline karşı, kendisini garanti altına almış!.. Brezilyalı’nın mukavelesinde, “Futbolcu 30 Nisan’a kadar bize bir teklifle gelmezse +1 yıllık kiralama opsiyonu devreye girer” maddesi yer alıyor. Bu nedenle Talisca’yı isteyen kulüp, siyah-beyazlılarla pazarlık masasına oturmak durumunda kalacak.
Anderson Talisca'nın birkaç hafta öncesine kadar Manchester United ile anlaştığı ve Beşiktaş'tan ayrılacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Söz konusu iddia her gündeme geldiğinde yöneticiler, "Talisca gitmez, burada kalır. 1 yıl daha bizimle" diyerek rahat bir tavır sergilemişti. Beşiktaş'ın bu rahat tavrının altında, oyuncu ile yapılan mukavelenin yattığı ortaya çıktı. Çünkü sözleşmede yer alan "Talisca, 30 Nisan'a kadar bir teklifle gelmezse, bu tarihten sonra 1 yıllık kiralama opsiyonu devreye girer" şeklindeki madde Brezilyalı yıldızın elini kolunu bağlıyor.
YILLIK ÜCRETİNE 900 BİN EURO ZAM YAPILACAK
Sonuç olarak, Manchester United ya da başkana bir kulüp, Talisca için Benfica'ya 25 milyon Euro bonservis bedeli ödese bile Beşiktaş'la masaya oturup, ekstradan para ödemek zorunda kalacak. Siyah-beyazlı yönetim, bu tehlikeyi de ortadan kaldırmak için Brezilyalı 10 numaranın 1.6 milyon Euro olan garanti ücretini 2.5 milyon Euro seviyesine çekmeyi planlıyor. Beşiktaş, Talisca için 1 yıllık kiralama opsiyonunu kullandıklarını 25 Mayıs tarihinde TFF'ye bildirmiş, ardından oyuncu Portekiz basınına verdiği demeçte kendisi için Manchester United'ın 25 milyon Euro'yu ödemeye hazır olduğunu açıklamıştı. Ancak o günden bu yana bu konuda hiçbir gelişme yaşanmadı.
İŞTE SÖZLEŞMEDEKİ MADDELER
1- Başka bir kulüp, Benfica'ya 25 milyon Euro öder, Talisca da transferi kabul ederse, oyuncu gider. Ancak teklif bu rakamın altında kalırsa, oyuncu Beşiktaş'ta devam eder.
2- 25 milyon Euro ödeyen bir kulüp çıksa bile Benfica 5 gün süreyle önceliği Beşiktaş'a vermek zorunda. Beşiktaş bu sürede oyuncuyu almazsa, Talisca transfer olabilir.
3- Talisca, 30 Nisan tarihine kadar Beşiktaş kulübüne bir teklifle gelmezse, 1 yıllık kiralama opsiyonu otomatik olarak devreye girer.
SABAH / FATİH DOĞAN
YILLIK ÜCRETİNE 900 BİN EURO ZAM YAPILACAK
Sonuç olarak, Manchester United ya da başkana bir kulüp, Talisca için Benfica'ya 25 milyon Euro bonservis bedeli ödese bile Beşiktaş'la masaya oturup, ekstradan para ödemek zorunda kalacak. Siyah-beyazlı yönetim, bu tehlikeyi de ortadan kaldırmak için Brezilyalı 10 numaranın 1.6 milyon Euro olan garanti ücretini 2.5 milyon Euro seviyesine çekmeyi planlıyor. Beşiktaş, Talisca için 1 yıllık kiralama opsiyonunu kullandıklarını 25 Mayıs tarihinde TFF'ye bildirmiş, ardından oyuncu Portekiz basınına verdiği demeçte kendisi için Manchester United'ın 25 milyon Euro'yu ödemeye hazır olduğunu açıklamıştı. Ancak o günden bu yana bu konuda hiçbir gelişme yaşanmadı.
İŞTE SÖZLEŞMEDEKİ MADDELER
1- Başka bir kulüp, Benfica'ya 25 milyon Euro öder, Talisca da transferi kabul ederse, oyuncu gider. Ancak teklif bu rakamın altında kalırsa, oyuncu Beşiktaş'ta devam eder.
2- 25 milyon Euro ödeyen bir kulüp çıksa bile Benfica 5 gün süreyle önceliği Beşiktaş'a vermek zorunda. Beşiktaş bu sürede oyuncuyu almazsa, Talisca transfer olabilir.
3- Talisca, 30 Nisan tarihine kadar Beşiktaş kulübüne bir teklifle gelmezse, 1 yıllık kiralama opsiyonu otomatik olarak devreye girer.
SABAH / FATİH DOĞAN
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:55
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