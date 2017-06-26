Aslan’ı devirdi
Kartal'ın 13 Yaş altı takımı, Türkiye Şampiyonası 2. kademe finalinde Galatasaray'ı rahat geçti. Siyah-beyazlılar Avdantil, Azad ve İlkhan'ın golleriyle ezeli rakibini 3-0 mağlup etti. Çocuklar maç sonu kupayı havaya kaldırdı.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:37
FOTOMAÇ GÜNDEM
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