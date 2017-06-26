 Aslan’ı devirdi – Fotomaç – 26 Haziran 2017
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    26 Haziran 2017, Pazartesi
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    Aslan’ı devirdi

    Aslan’ı devirdi
    Kartal'ın 13 Yaş altı takımı, Türkiye Şampiyonası 2. kademe finalinde Galatasaray'ı rahat geçti. Siyah-beyazlılar Avdantil, Azad ve İlkhan'ın golleriyle ezeli rakibini 3-0 mağlup etti. Çocuklar maç sonu kupayı havaya kaldırdı.
    1. 26 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:37
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