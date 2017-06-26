 Aboubakar golünü attı – Fotomaç – 26 Haziran 2017
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    26 Haziran 2017, Pazartesi
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    Aboubakar golünü attı

    Aboubakar golünü attı
    , Rusya'daki Konfederasyonlar Kupası'nda Kamerun formasıyla dün çıktığı maçta Almanya'ya golünü attı. Aboubakar, Kamerun'un 3-1 yenildiği maçta kafayla takımının tek golüne imza koydu. Panzer'in gollerini ise Almanya Milli Takımı'nı seçen Kerem Demirbay ile Werner (2) kaydetti.
    1. 26 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:34
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