Aboubakar golünü attı
Vincent Aboubakar, Rusya'daki Konfederasyonlar Kupası'nda Kamerun formasıyla dün çıktığı maçta Almanya'ya golünü attı. Aboubakar, Kamerun'un 3-1 yenildiği maçta kafayla takımının tek golüne imza koydu. Panzer'in gollerini ise Almanya Milli Takımı'nı seçen Kerem Demirbay ile Werner (2) kaydetti.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:34
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