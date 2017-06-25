 Son Yiğido Veli Kavlak – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Son Yiğido

    Son Yiğido Veli Kavlak

    Sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz sezon forma şansı bulamayan 'ın yeni adresi belli oldu.

    Süper Lig'in yeni takımı Sivasspor, 28 yaşındaki orta saha için kulübü 'la anlaşma sağladı. Teknik direktör Samet Aybaba'nın ısrarcı olduğu tecrübeli futbolcunun önümüzdeki günlerde imza atması bekleniyor. Bu arada Yiğidolar, Rize'nin golcüsü Kweuke'yle de temaslara devam ediyor.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:09
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