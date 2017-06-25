 Kara Kartallar Nani’de ısrarcı – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Kara Kartallar ’de ısrarcı

    Kara Kartallar Nani’de ısrarcı

    Beşiktaş'ın ısrarı sürüyor.

    Quaresma Çin'e gitmeyi kabul etse de etmese de, yönetim Nani konusunda kolları sıvadı. Valencia'nın beklediği verimi alamadığı için satışa çıkardığı F.Bahçe'nin eski yıldızı için 4 milyon euro'luk bir teklif hazırladı. 'nin Şampiyonlar Ligi opsiyonu nedeniyle Türkiye'ye gelmek istemesi de avantaj olarak kullanılacak.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:04
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