 Vida Beşiktaş'a gidebilir – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş'a gidebilir

    Vida Beşiktaş'a gidebilir

    Beşiktaş'ın stoper listesinin ikinci sırasında yer alan Domagoj için, Dinamo Kiev Teknik direktör Alyaksandr Khatskevich, ilk kez bu kadar net ifadeler kullandı.

    Ukrayna basınına konuşan Khatskevich, "Kadro çalışmasını yerine getirdik. Güçlendirmemiz gereken pozisyonları tespit ettik. Bazı oyuncuların takımdan ayrılabileceği gerçeğine hazırız. Vida'nın her an bizden ayrılabileceği gerçeğine hazırlıklı olmamız lazım. Mevkisinin lider oyuncusu, sahanın da lideri. Teklif cazip olursa gidebilir" dedi.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:42
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