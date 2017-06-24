Vida Beşiktaş'a gidebilir

Beşiktaş'ın stoper listesinin ikinci sırasında yer alan Domagoj Vida için, Dinamo Kiev Teknik direktör Alyaksandr Khatskevich, ilk kez bu kadar net ifadeler kullandı.

Ukrayna basınına konuşan Khatskevich, "Kadro çalışmasını yerine getirdik. Güçlendirmemiz gereken pozisyonları tespit ettik. Bazı oyuncuların takımdan ayrılabileceği gerçeğine hazırız. Vida'nın her an bizden ayrılabileceği gerçeğine hazırlıklı olmamız lazım. Mevkisinin lider oyuncusu, sahanın da lideri. Teklif cazip olursa gidebilir" dedi.