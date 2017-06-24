 Thomas Vermaelen imzayı attı – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Thomas imzayı attı

    Thomas Vermaelen imzayı attı
    Beşiktaş'ın stoperdeki gözdelerinden biri olan Thomas , hayatının en önemli izmalarından birini attı. Belçikalı oyuncu, İtalya'da 2 çocuğunun annesi Polly Parsons ile dünya evine girdi. Belçikalı stoperin düğününde boy gösteren isimlerden birisi de Robin van Persie oldu. Belçikalı sol stoperin ikinci imzayı da Beşiktaş'a atması bekleniyor.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:43
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