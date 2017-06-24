Talisca para basıyor
Benfica’dan bir seneliğine daha kiralanan Brezilyalı yıldız, 25 milyon euro’ya başka kulübe gitmesi durumunda siyah-beyazlılar 4 milyon euro kazanacak
Eğer başka bir takım Talisca için 25 milyon euro ödemeyi kabul ederse bu kez siyah-beyazlılar 4 milyon euro'sunu geri alacak. Talisca kendi oyuncusu olmadığı halde kazanacak. Orman'ın Talisca için "agresif bir teklif yapacağız" dediği rakam ise sezon sonunda 15 milyon euro olacak. Bu sezon FFP ile ilgili son sezonu yaşayan Beşiktaş, bu rakama Talisca'yı bitirecek.
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:41
-
Visca'da sona gelindi
Toplam 16
Yorum
başkan artık akıllan küçük takımın büyük oyuncusunu alınca hüsrana uğruyoruz. büyük takımın vasat oyuncusu bize daha faydalı oluyor. bırak artık ali koç geçsin
-
Belhanda G.Saray'da
Toplam 21
Yorum
Ferhat Ya siz hastamisiniz ya9 mil euro mu? Ulan Riva Florya bunlar icin mi satildi ya. Anlasilan 3-4 seneye kalmas Tamamiyle batacayiz elde sifir
-
Bacca'da öncelik F.Bahçe'de
Toplam 1
Yorum
SarıKanary Belhanda'yı aldık arkadaşlar GS'a transfer çalımı attık. Belhanda febede
Talisca para basıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.