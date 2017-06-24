 Talisca para basıyor – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    para basıyor

    Talisca para basıyor

    Benfica’dan bir seneliğine daha kiralanan Brezilyalı yıldız, 25 milyon euro’ya başka kulübe gitmesi durumunda siyah-beyazlılar 4 milyon euro kazanacak

    Beşiktaş'ta Anderson 'nın durumu ilginç bir hal almış durumda. Siyah- beyazlılar, sözleşme gereği opsiyon hakkını kullandı ve Benfica'ya 2 milyon euro ödeyerek, Brezilyalı yıldızı bir sene daha kiraladı. Buna göre siyahbeyazlılar Talisca için bu kez 21 milyon euro öderse (geçen yıl 23 milyon euro'ydu) bonservisini alabilecek.

    Eğer başka bir takım Talisca için 25 milyon euro ödemeyi kabul ederse bu kez siyah-beyazlılar 4 milyon euro'sunu geri alacak. Talisca kendi oyuncusu olmadığı halde kazanacak. Orman'ın Talisca için "agresif bir teklif yapacağız" dediği rakam ise sezon sonunda 15 milyon euro olacak. Bu sezon FFP ile ilgili son sezonu yaşayan Beşiktaş, bu rakama Talisca'yı bitirecek.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:41
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