 Stoper harekatı – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Stoper harekatı

    Stoper harekatı

    Kara Kartal’ın stoper adayları arasında 1 numara . 34 yaşındaki Portekizli oyuncu ilk görüşmede Beşiktaşlı yöneticilerin teklifine yeşil ışık yaktı

    Beşiktaş'ta tüm gözler yeni sezonda takıma katılacak olan stopere çevrilmiş durumda. Bir çok kaliteli isimle temasa geçen siyah-beyazlıların listesinin ilk sırasında Real Madrid'in ünlü yıldızı Pepe bulunuyor. Beşiktaş yönetiminin bu konuda tam yetki verdiği menajer Ahmet Bulut, önceki gün 34 yaşındaki stoperle yaptığı görüşmenin son derece olumlu geçtiğini belirterek, "Evet, şu anda Lizbon'da için masadayım... Dev kulüpler peşinde ama Beşiktaş transfere yakın. İşi bitirmek üzereyiz" ifadesini kullandı.

    TARAFTAR ÇAĞRI YAPTI
    Bulut'un bu açıklamaları, imzanın artık an meselesi olduğu şeklinde yorumlanırken, siyah-beyazlı taraftarlar da atağa geçti. Beşiktaşlı taraftarların bir bölümü, Pepe'nin Instagram adresine adeta baskın yaptı. Portekizli oyuncunun yaptığı paylaşımların altına "Come to Beşiktaş" yazan siyah beyazlı taraftarlar, oyuncunun Beşiktaş'a gelmesi için çağrıda bulundu.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:42
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