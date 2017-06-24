Stoper harekatı
Kara Kartal’ın stoper adayları arasında 1 numara Pepe. 34 yaşındaki Portekizli oyuncu ilk görüşmede Beşiktaşlı yöneticilerin teklifine yeşil ışık yaktı
TARAFTAR ÇAĞRI YAPTI
Bulut'un bu açıklamaları, imzanın artık an meselesi olduğu şeklinde yorumlanırken, siyah-beyazlı taraftarlar da atağa geçti. Beşiktaşlı taraftarların bir bölümü, Pepe'nin Instagram adresine adeta baskın yaptı. Portekizli oyuncunun yaptığı paylaşımların altına "Come to Beşiktaş" yazan siyah beyazlı taraftarlar, oyuncunun Beşiktaş'a gelmesi için çağrıda bulundu.
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:42
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Visca'da sona gelindi
Toplam 16
Yorum
başkan artık akıllan küçük takımın büyük oyuncusunu alınca hüsrana uğruyoruz. büyük takımın vasat oyuncusu bize daha faydalı oluyor. bırak artık ali koç geçsin
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Belhanda G.Saray'da
Toplam 21
Yorum
Ferhat Ya siz hastamisiniz ya9 mil euro mu? Ulan Riva Florya bunlar icin mi satildi ya. Anlasilan 3-4 seneye kalmas Tamamiyle batacayiz elde sifir
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Bacca'da öncelik F.Bahçe'de
Toplam 1
Yorum
SarıKanary Belhanda'yı aldık arkadaşlar GS'a transfer çalımı attık. Belhanda febede
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