 Rami için İspanya seferi başladı – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    için İspanya seferi başladı

    Rami için İspanya seferi başladı

    Beşiktaşlı yetkililer, Fransız stoper Adil için İspanya’ya gitti

    Beşiktaş yönetimi; Pepe, Vida ve Vermaelen'in ardından listenin dördüncü sırasında yer alan stoper adayı Adil için İspanya'ya çıkarma yaptı. Siyah-beyazlılar, Rami için Sevilla'ya resmi teklifini sunarak anlaşma zemini arayacak ve menajeriyle transferi noktalamak için konuşacak. 31 yaşındaki Fransız stoper, geçtiğimiz sezon 33 maçta oynadı.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:46
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