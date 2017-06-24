 Q7 Nani’ye aracı oldu, Bilic işini bozdu – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Q7 ’ye aracı oldu, Bilic işini bozdu

    Q7 Nani’ye aracı oldu, Bilic işini bozdu

    Ricardo Quaresma aracılığıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini iddia ederek Beşiktaş'a mesaj yollayan 'ye, siyah-beyazlıların eski teknik direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham talip oldu.

    İngiliz ekibi geçen sezon sağ kanada F.Bahçe'nin çok istediği Sofiane Feghouli'yi almıştı. 'nin Ada ekibiyle yapacağı görüşmenin ardından Portekiz Milli Takımı'ndan takım arkadaşı olan Quaresma ile özel olarak görüşerek kararını vereceği iddia edildi.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:38
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