 Kartal, dünyada ‘İlk 10’a girdi! – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Kartal, dünyada ‘İlk 10’a girdi!

    Kartal, dünyada ‘İlk 10’a girdi!
    Beşiktaş taraftarının üçlü tezahüratı "Dünyanın En İyi Tezahüratları" listesine girdi. Dünyaca ünlü France Football dergisi yaptığı anketle futbolun en güzel tezahüratlarını derledi. Geçtiğimiz günlerde sonuçlanan ankette, Beşiktaş taraftarının karşılaşmaların başında yaptığı üçlü tezahüratı, "dünyanın en iyi 10 tezahüratı" listesinde kendine yer buldu.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:36
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