Gomez’i takipteyiz

Beşiktaş kulübü, önceki sezon kiralık olarak forma giydirdiği Alman futbolcu Mario Gomez'in Wolfsburg'a transfer olmasından dolayı alacağı ödemeyle ilgili çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Açıklamada, hukuki sürecin sonuna kadar yakından izleneceği duyuruldu.