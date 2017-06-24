Çinliler coştu bir kere!
Çin takımlarının, Quaresma’nın bonservisi için 12 milyon euro’ya kadar çıktıkları; yıldız oyuncuya da yıllık 8 milyon euro önerdikleri iddia edildi
Çin takımının yetkilileri, Quaresma için daha önce sundukları 9 milyon euro'luk teklifi, 12 milyon euro'ya çıkardıklarını iletti. Çinliler ayrıca yıldız futbolcuya da yılda 8 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif ettiklerini Alves'e iletti. Menajer Alves'in konuyu paylaştığı yönetici Umut Güner ise, "Bunlar önemli rakamlar. Biz Quaresma'dan memnunuz, o da bizden. Kariyerini Çin'de sürdürmek istemediğini biliyorum. Yine de kendisiyle konuşurum" yanıtını vererek; son kararın Beşiktaş yönetimi ve Q7'nin birlikte vereceğini ifade etti.
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:28
-
Visca'da sona gelindi
Toplam 16
Yorum
başkan artık akıllan küçük takımın büyük oyuncusunu alınca hüsrana uğruyoruz. büyük takımın vasat oyuncusu bize daha faydalı oluyor. bırak artık ali koç geçsin
-
Belhanda G.Saray'da
Toplam 21
Yorum
Ferhat Ya siz hastamisiniz ya9 mil euro mu? Ulan Riva Florya bunlar icin mi satildi ya. Anlasilan 3-4 seneye kalmas Tamamiyle batacayiz elde sifir
-
Bacca'da öncelik F.Bahçe'de
Toplam 1
Yorum
SarıKanary Belhanda'yı aldık arkadaşlar GS'a transfer çalımı attık. Belhanda febede
Çinliler coştu bir kere! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.