 Çinliler coştu bir kere! – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Çinliler coştu bir kere!

    Çinliler coştu bir kere!

    Çin takımlarının, ’nın bonservisi için 12 milyon euro’ya kadar çıktıkları; yıldız oyuncuya da yıllık 8 milyon euro önerdikleri iddia edildi

    Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Çin takımlarının bir numaralı gözdesi durumunda. Beşiktaş'ın son iki şampiyonluğundaki performansıyla dikkat çeken Q7, bunun üzerine başta Çin kulüpleri olmak üzere bir çok ekibin transfer listesine girmeyi başardı. Hafta içerisinde Almanya'dan Lizbon'a geçen yönetici Umut Güner, burada için Çin'den gelen teklif masaya yatırmak için menajer Mendes'in yardımcısı Sergio Alves ile buluştu.

    Çin takımının yetkilileri, Quaresma için daha önce sundukları 9 milyon euro'luk teklifi, 12 milyon euro'ya çıkardıklarını iletti. Çinliler ayrıca yıldız futbolcuya da yılda 8 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif ettiklerini Alves'e iletti. Menajer Alves'in konuyu paylaştığı yönetici Umut Güner ise, "Bunlar önemli rakamlar. Biz Quaresma'dan memnunuz, o da bizden. Kariyerini Çin'de sürdürmek istemediğini biliyorum. Yine de kendisiyle konuşurum" yanıtını vererek; son kararın Beşiktaş yönetimi ve Q7'nin birlikte vereceğini ifade etti.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:28
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