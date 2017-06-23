Titi için teklif yok
Menajerinin önce G.Saray sonra Beşiktaş'a teklif ettiği Titi konusunda siyah-beyazlıların herhangi bir girişim yapmama kararı aldığı ortaya çıktı. Tudor'un veto ettiği Titi'nin bonservisi elinde bulunuyor. Göztepe ile Bursaspor'un teklif yaptığı, Kasımpaşa'nın da sözleşme uzatma öneresinde bulunduğu Brezilyalı yıldızın durumu Marcelo'ya göre netlik kazanacak.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:28
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ben Arfa atağı
Toplam 36
Yorum
MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
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Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
Toplam 3
Yorum
nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
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Colley-Milosevic takası
Toplam 7
Yorum
:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
Titi için teklif yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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