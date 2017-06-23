 Titi için teklif yok – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    için teklif yok

    Titi için teklif yok
    Menajerinin önce G.Saray sonra Beşiktaş'a teklif ettiği Titi konusunda siyah-beyazlıların herhangi bir girişim yapmama kararı aldığı ortaya çıktı. Tudor'un veto ettiği 'nin bonservisi elinde bulunuyor. Göztepe ile Bursaspor'un teklif yaptığı, Kasımpaşa'nın da sözleşme uzatma öneresinde bulunduğu Brezilyalı yıldızın durumu Marcelo'ya göre netlik kazanacak.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:28
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