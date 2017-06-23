Talisca bilmecesi!
Talisca'nın tatil için gittiği ülkesinde söylediği, "M.United'a forma giymek isterim" sözleri sonrasında ortaya çıkan "Ada'ya gidiyor" iddialarına cevap geldi. Talisca'nın menajeri Jesse Carvalho, Record gazetesine yaptığı açıklamada, "Bu iddianın nereden ortaya çıktığı hakkında bir fikrim yok. Hiç kimse benimle bir görüşme gerçekleştirmedi" ifadelerini kullandı.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:30
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ben Arfa atağı
Toplam 36
Yorum
MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
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Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
Toplam 3
Yorum
nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
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Colley-Milosevic takası
Toplam 7
Yorum
:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
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