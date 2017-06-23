 Talisca bilmecesi! – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    bilmecesi!

    Talisca bilmecesi!
    'nın tatil için gittiği ülkesinde söylediği, "M.United'a forma giymek isterim" sözleri sonrasında ortaya çıkan "Ada'ya gidiyor" iddialarına cevap geldi. Talisca'nın menajeri Jesse Carvalho, Record gazetesine yaptığı açıklamada, "Bu iddianın nereden ortaya çıktığı hakkında bir fikrim yok. Hiç kimse benimle bir görüşme gerçekleştirmedi" ifadelerini kullandı.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:30
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