Rodrigo Moledo hazır kıta
Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, alternatiflerinden biri olan Panathinaikos'un Brezilyalı stoperi Rodrigo Moledo'yla prensip anlaşmasına vardı.
Tecrübeli stoperin menajeri Veloz'la her konuda anlaşan, siyah beyazlılar Panathinaikos'a da teklifini sundu. Yunan kulübü, en değerli oyuncularından bir tanesi olarak gördüğü 29 yaşındaki savunmacı için 3 milyon euro transfer bedeli talep ederken; Beşiktaş ise UEFA Finansal Fair-Play kurallarıyla ilgili sorun yaşayan Komşu ekibini 1.5 milyon euro'ya ikna etti.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ben Arfa atağı
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MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
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Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
Toplam 3
Yorum
nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
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Colley-Milosevic takası
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:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
Rodrigo Moledo hazır kıta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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