 Rodrigo Moledo hazır kıta – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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HEPSİ
    23 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    hazır kıta

    Rodrigo Moledo hazır kıta

    Stoper arayışlarını sürdüren , alternatiflerinden biri olan Panathinaikos'un Brezilyalı stoperi 'yla prensip anlaşmasına vardı.

    Tecrübeli stoperin menajeri Veloz'la her konuda anlaşan, siyah beyazlılar Panathinaikos'a da teklifini sundu. Yunan kulübü, en değerli oyuncularından bir tanesi olarak gördüğü 29 yaşındaki savunmacı için 3 milyon euro transfer bedeli talep ederken; ise UEFA Finansal Fair-Play kurallarıyla ilgili sorun yaşayan Komşu ekibini 1.5 milyon euro'ya ikna etti.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:35
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