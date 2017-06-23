 Marcelo Lyon’da gibi – Fotomaç – 23 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’da gibi

    Marcelo Lyon’da gibi

    Dünyaca ünlü stoper Pepe için transfer harekatı başlatan 'ın, için Kulübü ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

    'ın 10 milyon euro'dan aşağı inmemesi üzerine geri adım atan Fransız Kulübü'nün yeni bir teklifle siyah-beyazlıların kapısını çaldığı öğrenildi. Pepe'yi bonservissiz kadrosuna katmaya hazırlanan Kartal'ın, transfer için bütçeye ihtiyacı olduğu için 'un yeni teklifine olumlu yanıt verdiği dile getirildi. transferinin 1-2 gün içinde netlik kazanması bekleniyor.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Marcelo Lyon’da gibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.