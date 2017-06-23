Dünyaca ünlü stoper Pepe için transfer harekatı başlatan Beşiktaş'ın, Marcelo için Lyon Kulübü ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Beşiktaş'ın 10 milyon euro'dan aşağı inmemesi üzerine geri adım atan Fransız Kulübü'nün yeni bir teklifle siyah-beyazlıların kapısını çaldığı öğrenildi. Pepe'yi bonservissiz kadrosuna katmaya hazırlanan Kartal'ın, transfer için bütçeye ihtiyacı olduğu için Lyon'un yeni teklifine olumlu yanıt verdiği dile getirildi. Marcelo transferinin 1-2 gün içinde netlik kazanması bekleniyor.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:32
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ben Arfa atağı
Toplam 36
Yorum
MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
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Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
Toplam 3
Yorum
nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
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Colley-Milosevic takası
Toplam 7
Yorum
:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
Marcelo Lyon’da gibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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