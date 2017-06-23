İşte Beşiktaş’ın kare ası
Kamerunlu için Porto ve Lorient’le görüşen Beşiktaş’ın, alternatifleri belli oldu. Monaco’dan Carrillo, Newcastle’dan Mitrovic, Benfica’dan Jimenez ve Swansea’den Llorente gözdeler.
Aboubakar konusunda eli kolu bağlı bekleyen Beşiktaş yönetimi, oyuncu da satamadığı için transferde kiralık formülünü masaya koymaya hazırlanıyor. Kamerunlu yıldızın Avrupa'da taliplerinin artması ve konuşulan rakamların 10 milyon euro seviyesinde olması siyah-beyazlıları Aboubakar'ın yerine oyuncu bakmaya zorlayan en büyük etken. Teknik direktör Şenol Güneş her ne kadar kiralık futbolcu transferine karşı çıksa da FFP kuralları Demokles'in Kılıcı gibi tepesinde duran siyah-beyazlı yönetim değerlendirmelere başladı. Güneş ve yönetimin belirlediği listede öne çıkan 4 golcü var.
Kiralanması muhtemel 4 golcüyü masaya yatırdık ve işte ortaya çıkan sonuçlar:
-Guido Carrillo: Şenol Güneş'in pivot santrfor tiplemesine uyuyor. Monaco okulundan yetişmesi büyük şans. Bir numaralı aday. 31 maçta 9 gol attı.
-Alexandar Mitrovic: Bir başka pivot santrfor adayı. Newcastle forvet arıyor. Alır almaz, genç Sırp'ı ya satacak, ya kiraya verecek. Kiraya verilirse Beşiktaş ilk sırada bekliyor. 29 maçta 6 gol kaydetti.
-Raul Jimenez: Başkan Fikret Orman, Aboubakar için görüşmeye gittiğinde, Porto başkanına Jimenez resti çekmişti. Benfica, Talisca gibi parlatması için Meksikalı golcüyü de gönderebilir. 32 maçta 11 golle ağları sarstı.
-Fernando Llorente: Menajeri ile yapılan görüşmelerde ilk izlenim olumlu. Swansea'nin Chelsea'den Tammy'i kiralaması, Llorente'nin transfer ihtimalini kuvvetlendiriyor. 35 maçta 15 golle fileleri havalandırdı.
Kiralanması muhtemel 4 golcüyü masaya yatırdık ve işte ortaya çıkan sonuçlar:
-Guido Carrillo: Şenol Güneş'in pivot santrfor tiplemesine uyuyor. Monaco okulundan yetişmesi büyük şans. Bir numaralı aday. 31 maçta 9 gol attı.
-Alexandar Mitrovic: Bir başka pivot santrfor adayı. Newcastle forvet arıyor. Alır almaz, genç Sırp'ı ya satacak, ya kiraya verecek. Kiraya verilirse Beşiktaş ilk sırada bekliyor. 29 maçta 6 gol kaydetti.
-Raul Jimenez: Başkan Fikret Orman, Aboubakar için görüşmeye gittiğinde, Porto başkanına Jimenez resti çekmişti. Benfica, Talisca gibi parlatması için Meksikalı golcüyü de gönderebilir. 32 maçta 11 golle ağları sarstı.
-Fernando Llorente: Menajeri ile yapılan görüşmelerde ilk izlenim olumlu. Swansea'nin Chelsea'den Tammy'i kiralaması, Llorente'nin transfer ihtimalini kuvvetlendiriyor. 35 maçta 15 golle fileleri havalandırdı.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:36
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
-
Ben Arfa atağı
Toplam 36
Yorum
MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
-
Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
Toplam 3
Yorum
nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
-
Colley-Milosevic takası
Toplam 7
Yorum
:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
İşte Beşiktaş’ın kare ası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.