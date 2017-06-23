 İşte Beşiktaş’ın kare ası – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    İşte ’ın kare ası

    İşte Beşiktaş’ın kare ası

    Kamerunlu için Porto ve Lorient’le görüşen ’ın, alternatifleri belli oldu. Monaco’dan Carrillo, Newcastle’dan Mitrovic, Benfica’dan Jimenez ve Swansea’den Llorente gözdeler.

    Aboubakar konusunda eli kolu bağlı bekleyen yönetimi, oyuncu da satamadığı için transferde kiralık formülünü masaya koymaya hazırlanıyor. Kamerunlu yıldızın Avrupa'da taliplerinin artması ve konuşulan rakamların 10 milyon euro seviyesinde olması siyah-beyazlıları Aboubakar'ın yerine oyuncu bakmaya zorlayan en büyük etken. Teknik direktör Şenol Güneş her ne kadar kiralık futbolcu transferine karşı çıksa da FFP kuralları Demokles'in Kılıcı gibi tepesinde duran siyah-beyazlı yönetim değerlendirmelere başladı. Güneş ve yönetimin belirlediği listede öne çıkan 4 golcü var.

    Kiralanması muhtemel 4 golcüyü masaya yatırdık ve işte ortaya çıkan sonuçlar:

    -Guido Carrillo: Şenol Güneş'in pivot santrfor tiplemesine uyuyor. Monaco okulundan yetişmesi büyük şans. Bir numaralı aday. 31 maçta 9 gol attı.
    -Alexandar Mitrovic: Bir başka pivot santrfor adayı. Newcastle forvet arıyor. Alır almaz, genç Sırp'ı ya satacak, ya kiraya verecek. Kiraya verilirse Beşiktaş ilk sırada bekliyor. 29 maçta 6 gol kaydetti.
    -Raul Jimenez: Başkan Fikret Orman, Aboubakar için görüşmeye gittiğinde, Porto başkanına Jimenez resti çekmişti. Benfica, Talisca gibi parlatması için Meksikalı golcüyü de gönderebilir. 32 maçta 11 golle ağları sarstı.
    -Fernando Llorente: Menajeri ile yapılan görüşmelerde ilk izlenim olumlu. Swansea'nin Chelsea'den Tammy'i kiralaması, Llorente'nin transfer ihtimalini kuvvetlendiriyor. 35 maçta 15 golle fileleri havalandırdı.

    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:36
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