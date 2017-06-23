Güneş’e başkan güvencesi
Beşiktaş'ta kadrosundaki oyuncular için basında çıkan transfer haberleri ve özellikle takımın önemli futbolcuları Talisca, Aboubakar, Marcelo ve Oğuzhan isimlerinin sürekli transfer için konuşulması takımın ısrarla korunmasını isteyen Teknik Direktör Şenol Güneş'in keyfini fazlasıyla kaçırdı. Tecrübeli teknik adam, Başkan Fikret Orman'a "Geçen sezonki gibi olmayacak değil mi?" diye endişesini paylaşırken, Başkan Orman'ın da "Sorun yok, hepsi dedikodu" şeklinde Güneş'i teselli etmeye çalıştığı kaydedildi.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:17
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ben Arfa atağı
Toplam 36
Yorum
MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
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Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
Toplam 3
Yorum
nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
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Colley-Milosevic takası
Toplam 7
Yorum
:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
Güneş’e başkan güvencesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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