 Güneş’e başkan güvencesi – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Güneş’e başkan güvencesi

    Güneş’e başkan güvencesi
    'ta kadrosundaki oyuncular için basında çıkan transfer haberleri ve özellikle takımın önemli futbolcuları Talisca, Aboubakar, Marcelo ve Oğuzhan isimlerinin sürekli transfer için konuşulması takımın ısrarla korunmasını isteyen Teknik Direktör Şenol Güneş'in keyfini fazlasıyla kaçırdı. Tecrübeli teknik adam, Başkan Fikret Orman'a "Geçen sezonki gibi olmayacak değil mi?" diye endişesini paylaşırken, Başkan Orman'ın da "Sorun yok, hepsi dedikodu" şeklinde Güneş'i teselli etmeye çalıştığı kaydedildi.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:17
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