Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer
Geçtiğimiz sezon Anadolu Efes'ten Galatasaray'a transfer olan Skorer Gard Jon Diebler yeni sezon öncesi Beşiktaş ile anlaştı.
Oyuncunun menajeri Misko Raznatovic'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada. " Tekrardan Ufuk Hoca ile beraberiz, Türkiye Ligi Play off finalisti Beşiktaş ile anlaştık" iletisini paylaşarak oyuncusunun gelecek sezon Beşiktaş forması giyeceğini belirtti. Beşiktaş'ta oyuncunun menajerinin ardından resmi sitede transferi duyurdu.
Galatasaray forması ile Euroleauge'de 29 maça çıkan Diebler 6.5 sayı 1.9 ribaund, 1.4 asist ortalamasıyla oynadı. % 54 ile üçlük atan 29 yaşındaki Amerikalı bu alanda takımında ikinci sırada yer aldı.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:59
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Forvete 36'lık Aduriz!
Toplam 33
Yorum
fb 2.guiza vakası gibi.
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Talisca bilmecesi!
Toplam 3
Yorum
hattrick MANU için Beşiktaş gibi bir takım bırakılır mı , bu kadar seni seven bir taraftarı olan bu takımı bırakıp gideceğine ihtimal bile vermiyorum
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Acerbi teklifi reddedildi
Toplam 3
Yorum
Aslan OYUNCU ILE ANLASIN DEVRE ARASI IMZAYI ALIN SENEYE BEDAVAYA TRANSFER YAPIN INSALLAH BIR DAHA HASTALANMAZ KALITELI STOPER HEM TEKNIK HEM SERT
Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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