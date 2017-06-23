 Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer

    Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer

    Geçtiğimiz sezon Anadolu Efes'ten Galatasaray'a transfer olan Skorer Gard Jon Diebler yeni sezon öncesi Beşiktaş ile anlaştı.

    Oyuncunun menajeri Misko Raznatovic'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada. " Tekrardan Ufuk Hoca ile beraberiz, Türkiye Ligi Play off finalisti Beşiktaş ile anlaştık" iletisini paylaşarak oyuncusunun gelecek sezon Beşiktaş forması giyeceğini belirtti. Beşiktaş'ta oyuncunun menajerinin ardından resmi sitede transferi duyurdu.

    Galatasaray forması ile Euroleauge'de 29 maça çıkan Diebler 6.5 sayı 1.9 ribaund, 1.4 asist ortalamasıyla oynadı. % 54 ile üçlük atan 29 yaşındaki Amerikalı bu alanda takımında ikinci sırada yer aldı.

    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:59
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