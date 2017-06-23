Fabri’ye yakın takip
Beşiktaş'ta geçen sezon başarılı bir performans sergileyen kaleci Fabri'ye Yunan Ligi şampiyonu Olympiakos talip oldu. İtalyan kaleci Nicola Leali'yi Juventus'a geri gönderen Yunan ekibi, siyah-beyazlıların İspanyol kalecisine efsane kalecileri Roberto'nun tavsiyesiyle talip oldu. Olympiakos'un Fabri için ilk teması kurduğu ve 3 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği bildirildi.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ben Arfa atağı
Toplam 36
Yorum
MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
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Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
Toplam 3
Yorum
nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
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Colley-Milosevic takası
Toplam 7
Yorum
:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
Fabri’ye yakın takip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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