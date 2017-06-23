 Fabri’ye yakın takip – Fotomaç – 23 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’ye yakın takip

    Fabri’ye yakın takip
    'ta geçen sezon başarılı bir performans sergileyen kaleci Fabri'ye Yunan Ligi şampiyonu Olympiakos talip oldu. İtalyan kaleci Nicola Leali'yi Juventus'a geri gönderen Yunan ekibi, siyah-beyazlıların İspanyol kalecisine efsane kalecileri Roberto'nun tavsiyesiyle talip oldu. 'un için ilk teması kurduğu ve 3 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği bildirildi.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fabri’ye yakın takip haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.