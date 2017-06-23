Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı
Beşiktaş'ın geleneksel bayramlaşma töreni Vodafone Park'ta yapıldı.
Düzenlenen bayramlaşma törenine 2'nci Başkan Ahmet Nur Çebi, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, yöneticilerden E.Berk Hacıgüzeller, Hüseyin Mican, Hakan Özköse, divan kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.
Bayramlaşma töreni iyi dileklerin sunulması ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:37
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Visca'da sona gelindi
Toplam 16
Yorum
başkan artık akıllan küçük takımın büyük oyuncusunu alınca hüsrana uğruyoruz. büyük takımın vasat oyuncusu bize daha faydalı oluyor. bırak artık ali koç geçsin
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Belhanda G.Saray'da
Toplam 21
Yorum
Ferhat Ya siz hastamisiniz ya9 mil euro mu? Ulan Riva Florya bunlar icin mi satildi ya. Anlasilan 3-4 seneye kalmas Tamamiyle batacayiz elde sifir
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Bacca'da öncelik F.Bahçe'de
Toplam 1
Yorum
SarıKanary Belhanda'yı aldık arkadaşlar GS'a transfer çalımı attık. Belhanda febede
Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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