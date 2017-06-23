 Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı

    Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı

    Beşiktaş'ın geleneksel bayramlaşma töreni 'ta yapıldı.

    Düzenlenen bayramlaşma törenine 2'nci Başkan Ahmet Nur Çebi, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, yöneticilerden E.Berk Hacıgüzeller, Hüseyin Mican, Hakan Özköse, divan kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.

    Bayramlaşma töreni iyi dileklerin sunulması ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:37
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