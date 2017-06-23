 Beck’in yerine Corchia – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Beck’in yerine Corchia

    Beck’in yerine Corchia

    Beşiktaş yönetimi, Alman sağ bekin ayrılması durumunda 26 yaşındaki Fransız yıldız ’yı bitirecek.

    Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi. Bundesliga ekiplerinden Hamburg ile anılan Andreas Beck'in alternatifi olarak Beşiktaş'ın Ligue 1 ekiplerinden Lille'de oynayan Sebastien Corchia ile ilgilendiği ortaya çıktı. Fransa'dan L'Equipe, Beşiktaş'ın Lille'in sağ bek oyuncusu Sebastian Corchia ile ilgilendiğini iddia etti. Oyuncuya Beşiktaş ile beraber İngiltere'den Watford takımının da talip olduğu belirtildi. 26 yaşındaki oyuncu ile Marsilya, Lille, Watford ve Beşiktaş yakından ilgileniyor.

    GÖNÜL'E ALTERNATİF
    , Beşiktaş'a gelmesi halinde Gökhan Gönül'ün alternatifi olacak. Haberde Monaco'nun da Djibril Sidibe'nin ayrılması halinde bu yarışa ortak olacağına yer verildi. 2014 yılından bu yana Lille forması giyen Sebastien Corchia istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon Lille formasıyla 42 resmi maçta 2 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.

    CORCHİA KİMDİR?
    D. Tarihi: 1 Kasım 1990
    Uyruğu: Fransa
    Boy: 1.75 / Kilo: 65
    Pozisyon: Sağ bek
    Kulübü: Lille
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:19
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