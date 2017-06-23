 Bayramlaşma bugün – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Bayramlaşma bugün

    Bayramlaşma bugün
    Beşiktaş Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni bugün gerçekleştirilecek. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre bayramlaşma töreninin, saat 18.00-19.00 arasında Vodafone Park Stadı'nda deniz tarafı, tarihi kapı girişi fuaye alanında yapılacağı duyuruldu.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:18
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