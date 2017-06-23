Balo 6 Temmuz’da
Beşiktaş, şampiyonluk balosunu 6 Temmuz'da yapacak. Resmi siteden yapılan açıklamada, "6 Temmuz Perşembe günü Four Seasons Bosphorus Otel'de yapılacak olan, Funda Arar ve Antonis Remos gibi ünlü sanatçıların performansları ve Esra Erol'un sunumu ile renk katacağı gecede coşkumuz doruğa ulaşacak" denilerek katılmak isteyenlerin yerlerlerini ayırtmalarını istedi.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ben Arfa atağı
Toplam 36
Yorum
MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
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Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
Toplam 3
Yorum
nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
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Colley-Milosevic takası
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:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
Balo 6 Temmuz’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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