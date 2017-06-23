 Balo 6 Temmuz’da – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Balo 6 Temmuz’da

    Balo 6 Temmuz’da
    , şampiyonluk balosunu 6 Temmuz'da yapacak. Resmi siteden yapılan açıklamada, "6 Temmuz Perşembe günü Four Seasons Bosphorus Otel'de yapılacak olan, Funda Arar ve Antonis Remos gibi ünlü sanatçıların performansları ve Esra Erol'un sunumu ile renk katacağı gecede coşkumuz doruğa ulaşacak" denilerek katılmak isteyenlerin yerlerlerini ayırtmalarını istedi.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:02
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