Avrupa’da zirve Beşiktaş’a yakışır
Türk futbolunun önemli isimlerinden, Beşiktaş'ın efsane oyuncularından Ziya Doğan, Kara Kartal'a Avrupa şampiyonluğunun yakışacağını söyledi.
Siyah-beyazlıların son yıllarda transfer konusunda doğru politikalar uyguladığını vurgulayan Doğan, "Hatırlarsanız geçen sezon başında bir anda 'transfer yok, hoca tedirgin' denildi. Sonra Beşiktaş bir anda futbolcuya boğuldu. Demek ki orada doğru giden bir şeyler var. Bu yöntemin işleyişi dışarıdan gözüküyor ve bu sahaya da yansıyor. Bu hesapları yaparken Avrupa'yı gözümüzde çok büyütmeyelim. Avrupa Şampiyonluğu Beşiktaş'a yakışır" diye konuştu.
DİĞERLERİNİN İŞİ ZOR
Ziya Doğan, Beşiktaş'ın ezeli rakiplerine mesaj gönderdi. Doğan, "Türkiye'de zaten diğer büyük takımların Beşiktaş'ın kalitesini yakalama konusunda işleri çok zor. Bu işi doğru yapan Kara Kartal, doğru yapmaya devam ederse Avrupa Şampiyonu olur" ifadelerini kullandı.
DİĞERLERİNİN İŞİ ZOR
Ziya Doğan, Beşiktaş'ın ezeli rakiplerine mesaj gönderdi. Doğan, "Türkiye'de zaten diğer büyük takımların Beşiktaş'ın kalitesini yakalama konusunda işleri çok zor. Bu işi doğru yapan Kara Kartal, doğru yapmaya devam ederse Avrupa Şampiyonu olur" ifadelerini kullandı.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
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:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
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