Avrupa’da zirve Beşiktaş’a yakışır

son yıllarda transfer konusunda doğru politikalar uyguladığını vurgulayan, "Hatırlarsanız geçen sezon başında bir andadenildi. Sonrabir anda futbolcuya boğuldu. Demek ki orada doğru giden bir şeyler var. Bu yöntemin işleyişi dışarıdan gözüküyor ve bu sahaya da yansıyor. Bu hesapları yaparken'yı gözümüzde çok büyütmeyelim.yakışır" diye konuştu.'ın ezeli rakiplerine mesaj gönderdi., "'de zaten diğer büyük takımların'ın kalitesini yakalama konusunda işleri çok zor. Bu işi doğru yapan, doğru yapmaya devam ederse Avrupa Şampiyonu olur" ifadelerini kullandı.