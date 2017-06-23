 Avrupa’da zirve Beşiktaş’a yakışır – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Avrupa’da zirve ’a yakışır

    Avrupa’da zirve Beşiktaş’a yakışır

    Türk futbolunun önemli isimlerinden, 'ın efsane oyuncularından , Kara Kartal'a Avrupa şampiyonluğunun yakışacağını söyledi.

    Siyah-beyazlıların son yıllarda transfer konusunda doğru politikalar uyguladığını vurgulayan Doğan, "Hatırlarsanız geçen sezon başında bir anda 'transfer yok, hoca tedirgin' denildi. Sonra Beşiktaş bir anda futbolcuya boğuldu. Demek ki orada doğru giden bir şeyler var. Bu yöntemin işleyişi dışarıdan gözüküyor ve bu sahaya da yansıyor. Bu hesapları yaparken Avrupa'yı gözümüzde çok büyütmeyelim. Avrupa Şampiyonluğu Beşiktaş'a yakışır" diye konuştu.

    DİĞERLERİNİN İŞİ ZOR
    , Beşiktaş'ın ezeli rakiplerine mesaj gönderdi. Doğan, "Türkiye'de zaten diğer büyük takımların Beşiktaş'ın kalitesini yakalama konusunda işleri çok zor. Bu işi doğru yapan Kara Kartal, doğru yapmaya devam ederse Avrupa Şampiyonu olur" ifadelerini kullandı.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:20
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