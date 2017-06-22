 Talisca gidemez – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    gidemez

    Talisca gidemez

    Beşiktaş'ta Anderson 'nın son durumu sıkıntı yaratırken, siyah-beyazlı yönetici Metin Albayrak'ın açıklamaları ise taraftarları rahatlattı.

    'nın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a gideceği dedikoduları hakkında konuşan Albayrak, "Talisca'yla bizim bir senelik daha anlaşmamız var. Bizim onayımız olmadan herhangi bir transfer söz konusu değil. Eğer Talisca'nın bir anlaşma süreci olacaksa Beşiktaş da masada olmak zorunda. Bize bu konuda gelen herhangi bir şey yok" diye konuştu.

    Aboubakar için Porto ve Lorient kulüpleri ile görüşmelerin devam ettiğini, Marcelo'nun da kalması ya da gitmesi durumunda iki farklı stratejileri olduğunu ifade eden Albayrak, son olarak istifa ettiği söylentileri için de şu yorumu yaptı: "Her ailenin içerisinde bazı iletişim sorunları olabilir ama hepimizin önceliği Beşiktaş'ın menfaati. Bunlar gelip geçici. Bazen anlaşmazlıklar, fikir ayrılıkları olabilir. Ama sonunda anlaşma sağlanır."
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:22
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