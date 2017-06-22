Talisca gidemez
Beşiktaş'ta Anderson Talisca'nın son durumu sıkıntı yaratırken, siyah-beyazlı yönetici Metin Albayrak'ın açıklamaları ise taraftarları rahatlattı.
Aboubakar için Porto ve Lorient kulüpleri ile görüşmelerin devam ettiğini, Marcelo'nun da kalması ya da gitmesi durumunda iki farklı stratejileri olduğunu ifade eden Albayrak, son olarak istifa ettiği söylentileri için de şu yorumu yaptı: "Her ailenin içerisinde bazı iletişim sorunları olabilir ama hepimizin önceliği Beşiktaş'ın menfaati. Bunlar gelip geçici. Bazen anlaşmazlıklar, fikir ayrılıkları olabilir. Ama sonunda anlaşma sağlanır."
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:22
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Trabzonspor camiası iftarda buluştu
Toplam 4
Yorum
Yok Ya 33 hafta yat. FB,GS, BJK yensin. Rakibin Kayseri'ye Rize'de 4-2 yenil. sonra Trabzon suçlu. YOK YAAAA
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Beşiktaş'ta transferde son durum
Toplam 10
Yorum
kartal geçen seneki hataları yapmayın ne fair playi ne uefa kriterlerini takmayın alın abubakar ı alın taliscayı ve vidayı hiç birşey olmaz ..
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Karius iddiası
Toplam 17
Yorum
eski kaleci rıza ertuğrul da volkan abisi gibi çok hantal..yetişmemiş.
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