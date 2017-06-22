Sevilla’dan Rami iddiası
Marca Radyosuna konuşan Sevilla’nın hocası Berizzo “Adil Rami için Marsilya ve Beşiktaş yarışıyor” dedi
47 yaşındaki teknik adam, "Adil Rami'yle Marsilya yakından ilgileniyor ancak Beşiktaş da bu yarışın içerisinde. Bize, oyuncuyla ilgilendiklerini açıkladılar, görüşmeler sürüyor. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili net ifadeler kullanabiliriz" dedi.
Berizzo, G.Saray'la ön protokol imzaladığı iddia edilen Younes Belhanda'yla da ilgilendiklerini açıklamıştı. 2015'te Milan'dan transfer edilen Rami bu sezon 33 maçta forma giyerken gol ya asist kaydedemedi.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:42
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Trabzonspor camiası iftarda buluştu
Toplam 4
Yorum
Yok Ya 33 hafta yat. FB,GS, BJK yensin. Rakibin Kayseri'ye Rize'de 4-2 yenil. sonra Trabzon suçlu. YOK YAAAA
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Beşiktaş'ta transferde son durum
Toplam 10
Yorum
kartal geçen seneki hataları yapmayın ne fair playi ne uefa kriterlerini takmayın alın abubakar ı alın taliscayı ve vidayı hiç birşey olmaz ..
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Karius iddiası
Toplam 17
Yorum
eski kaleci rıza ertuğrul da volkan abisi gibi çok hantal..yetişmemiş.
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