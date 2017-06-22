 Sevilla’dan Rami iddiası – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    Sevilla’dan Rami iddiası

    Sevilla’dan Rami iddiası

    Marca Radyosuna konuşan Sevilla’nın hocası Berizzo “ için Marsilya ve Beşiktaş yarışıyor” dedi

    Sevilla Teknik Direktörü Eduardo Berizzo, Türk kulüplerini yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. İspanyol Marca Radyosu'na konuşan Berizzo, 31 yaşındaki stoper 'yle Marsilya ve Beşiktaş'ın ilgilendiğini söyledi.

    47 yaşındaki teknik adam, "Adil Rami'yle Marsilya yakından ilgileniyor ancak Beşiktaş da bu yarışın içerisinde. Bize, oyuncuyla ilgilendiklerini açıkladılar, görüşmeler sürüyor. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili net ifadeler kullanabiliriz" dedi.

    Berizzo, G.Saray'la ön protokol imzaladığı iddia edilen Younes Belhanda'yla da ilgilendiklerini açıklamıştı. 2015'te Milan'dan transfer edilen Rami bu sezon 33 maçta forma giyerken gol ya asist kaydedemedi.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:42
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