 Musa’ya karşılık Pektemek – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    Musa’ya karşılık Pektemek

    Musa’ya karşılık Pektemek
    Kanadalı yıldız Atiba'ya alternatif arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta, Gary Medel'den sonra listeye bu kez de Musa Çağıran girdi. Osmanlıspor'a Musa için takası önerildi. Ankara ekibinin ise Musa için Beşiktaş'tan Gökhan Töre'yi istediği ise ilk etapta gelen bilgiler arasında.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:26
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